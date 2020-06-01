Владимир Путин лично поздравил многодетную алтайскую семью с Днем защиты детей

В Международный день защиты детей Владимир Путин пообщался по видеосвязи с многодетной семьей Лещевых из Курьинского района. Они удостоены ордена «Родительская слава».

Владимир Путин поздравил с алтайскую семью Лещевых.

Владимир Турулин

В семье Анатолия и Натальи Лещевых воспитывается 9 детей. В 2009 году их наградили медалью «Родительская слава», а в декабре 2019 года орденом «Родительская слава» по указу президента, рассказали в краевом минсоцзащиты.

Таким орденом награждаются родители или усыновители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей.

В формате видеоконференции президент вместе с уполномоченной по правам ребёнка Анной Кузнецовой поздравил с Международным днем защиты детей семь многодетных семей из Московской, Архангельской, Ростовской, Самарской, Тюменской областей, Дагестана, Алтайского и Хабаровского краёв.

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