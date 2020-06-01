Без защиты родители алтайских дошкольников возмущены массовым переводом детей один корпус период пандемии

Жителям ЗАТО Сибирский с 1 июня 2020 года и в течение всего лета придется водить своих детей, которые ранее были распределены по трем детсадам, в один корпус из-за запланированных ремонтов и отпусков воспитателей. Об этом ИА «Банкфакс» сообщили родители дошкольников, которые возмущены тем, что, по их данным, в одной группе утром оказалось более 40 детей. Заведующая образовательным учреждением Ольга Колесникова в беседе с корреспондентом информацию о закрытии двух корпусов подтвердила и пояснила, что это вынужденная мера. В то же время она опровергла слова родителей о том, что группы переполнены. Со слов собеседницы, в одном помещении находится не более 20 детей.

Как сообщила Ольга Колесникова, с 1 сентября 2017 года в ЗАТО Сибирский функционирует один детский сад, группы которого распределены по трем корпусам — «Ромашка», «Теремок» и «Солнышко». На летний период руководство приняло решение закрыть два из них, а детей сосредоточить в новом здании, в котором в декабре 2019 года с официальным визитом побывал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Причиной стало то, что в корпусах необходимо провести косметический ремонт, а воспитателям в порядке очередности нужно сходить в плановый отпуск продолжительностью 42 дня. В связи с этим родителям дошкольников настоятельно рекомендовали по возможности не водить детей в садик в летнее время. Как пояснила заведующая, 50-60 % матерей в военном городке ввиду его специфики являются безработными, либо сидят в декрете со вторым или третьим ребенком, поэтому вполне могут оставить старших ребятишек дома, чтобы войти в положение учреждения.

Ольга Колесникова заверила, что многие семьи поселка так и поступили, поэтому утром 1 июня в детский сад поступило 167 детей, которые были распределены по девяти группам. Таким образом, в каждой из них оказалось по 16-18 детей, наибольшее количество зафиксировано в старшей группе — туда привели 20 человек. Тем не менее, если возможности оставить ребенка дома не было, никому из родителей в предоставлении места в детском саду не отказывали. К тому же детский сад рассчитан 230 мест, на 10 групп. Поэтому одна из них пока стоит закрытой из-за отсутствия надобности в ее деятельности. Более того, 1 июня в связи с празднованием Дня защиты детей в учреждении для детей проводятся увеселительные мероприятия. Заведующая заявила, что в этом можно убедиться лично и пригласила журналистов в гости.

Между тем родители дошкольников сообщили, что ситуация обстоит иначе. Со слов местных жителей, в период введенных в регионе ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса детские сады в Сибирском были закрыты почти два месяца. Из-за этого многим работающим мамам пришлось оставить свою деятельность и сидеть с детьми дома. «Почему в этот период нельзя было провести ремонтные работы и организовать отпуск педагогам? На это было достаточно времени. Тогда садики не пришлось бы закрывать на все лето. Мы столько месяцев говорим о пандемии и о необходимости разобщенности, а теперь несколько десятков детей можно собрать в одной группе, как будто угроза миновала, и вирус уже никому не грозит», — возмутились граждане.

Кроме того, они уверяют, что утром на входе в детский сад их встретила заведующая закрывшимся корпусом и лично заявила им, что по списку в одной группе значится более 40 детей. Родители переживают, что при таком раскладе за детьми не будет должного присмотра, и это, в конце концов, может обернуться неблагоприятными последствиями. «Каким образом один воспитатель может уследить за 40 ребятишками 3-4 лет, которых нужно одеть по погоде на прогулку, отправить в туалет, следить за тем, как они кушают и чем играют? Это просто невозможно. Нам также сказали, что в случае, если кому-то не хватит кроваток, спать они будут на раскладушках. Игрушки, видимо, тоже достанутся, кому хватит. Дети в шоке, родители тоже, вот такой праздник у нас сегодня», — заключили собеседники редакции.