ФНС откроет налоговые для приема граждан

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Налоговые инспекции будут открыты для приема граждан по предварительной записи с 15 июня текущего года, сообщается на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

Записаться можно с 1 июня с помощью специально онлайн-сервиса, указано в сообщении. Отмечается, что при посещении налоговых граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты.

По последней информации, в России выявлено 414 878 случаев COVID-19, из них 4 855 — с летальным исходом. Выздоровели 175 877 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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