В Генштабе ВС сообщили об активизации полетов ВВС США у границ России

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B-1B Lancer

US AIR FORCE/Reuters

В Генеральном штабе Вооруженных сил России заявили, что у российских границ увеличилось количество полетов стратегических бомбардировщиков B-1B США. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской, передает РИА «Новости».

По его словам, в апреле текущего года был осуществлен один полет американских самолетов вдоль полуострова Камчатка, в мае — пять.

Генерал-полковник отметил, что воздушные судна приближались к границе РФ под Калининградом на расстояние до 10 км.

Рудской также добавил, что во время полетов российские средства ПВО отслеживали бомбардировщики и осуществляли меры по предотвращению инцидентов.

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