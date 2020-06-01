МИД РФ: США потеряли право делать замечания по теме прав человека

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

США из-за ситуации с массовыми протестами лишились права делать замечания другим странам по теме соблюдения прав человека, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«С этого момента Соединенные Штаты теряют какое-либо право, не только моральное, не только этическое, а в принципе право делать кому-либо на этой планете замечания относительно правочеловеческой проблематики», — отметила Захарова.

Она также добавила, что недавний выход США из Совета по правам человека объясняется тем, что американская сторона «предвидела» подобное развитие событий.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании один из полицейских встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в ряде городов США.

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