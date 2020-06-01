Турция возобновляет работу маршрутов высокоскоростных ж/д перевозок

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на, сообщение International Railway Journal.

TCDD будет отправлять ежедневно 16 поездов на высокоскоростных маршрутах Анкара — Эскишехир — Стамбул и Анкара/Стамбул — Конья, по сравнению с 48 отправлениями в день в обычном расписании на летний сезон.

В поезда будут допускаться только пассажиры, имеющие специальный код, получаемый через мобильное приложение Министерства здравоохранения. Билеты на поезда можно приобрести только через мобильное приложение TCDD, веб-сайт или бесконтактные автоматы. Во время поездки перевозчик не будет предоставлять услуги бортового питания.