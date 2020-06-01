Затримання у Луцьку із поліцією та спецпризначенцями: що про це відомо

На вулиці Конякіна у Луцьку поблизу автозаправної станції сьогодні, 1 червня, відбулося затримання, яке здійснювали представники Департаменту стратегічних розслідувань та спецпризначенці.

У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost у секторі комунікації Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України повідомили, що заходи, в межах яких тривало затримання, спрямовані на викриття осіб, що причетні до вимагання та отримання неправомірної вигоди. Ці особи причетні до лісової сфери.

З власних достовірних джерел виданню відомо, що один з фігурантів затримання – Микола Зайчук, який раніше працював помічником лісничого Ківерцівського лісгоспу. Утім, згідно з його декларацією, 12 травня звільнений.