Путин объявил дату голосования по поправкам в Конституцию

Президент РФ Владимир Путин объявил 1 июля днем голосования по поправкам в Конституцию. Такую дату на заседании рабочей группы по поправкам предложила главе государства председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

В дискуссии приняли участие сопредседатели рабочей группы Талия Хабриева, Павел Крашенинников и Андрей Клишас, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, глава центризбиркома РФ.

Памфилова напомнила, что 3 июля начинается ЕГЭ, а многие избирательные участки расположены в школах. Она предложила начать голосование по конституционным поправкам за 6 дней до основной даты.

«Мы предлагаем провести голосование не только в тот день, который вы назначите, но и в течение 6 дней до этого основного дня. То есть предлагаем, чтобы была возможность проголосовать в течение 7 дней. Это позволит избежать очередей и скопления людей на участках. Но все будет происходить при тотальном общественном наблюдении», — пояснила Памфилова.

Перед началом голосования необходимо провести повсеместное тестирование на коронавирус членов избирательной комиссии, всем участникам голосования раздать маски, перчатки и одноразовые ручки, добавила председатель ЦИКа.

Памфилова также предлагает проводить голосование как в помещениях, так и на мобильных участках на открытом воздухе. По расчетам ЦИКа, в час через избирательный участок будут проходить 8 человек. Кроме того, в 2−3 регионах могут организовать электронное голосование.

Путин согласился с выбором даты: «1 июля смотрится как день, вполне подходящий для проведения голосования по поправкам в Конституцию. С юридической точки зрения, эта дата является безупречной». Попова подтвердила Путину, что проведение голосования по поправкам 1 июля будет безопасным для граждан.

В результате президент назначил 1 июля днем проведения голосования по поправкам в Конституцию.

«Прошу глав регионов содействовать организации голосования. Очень рассчитываю, что граждане России примут в голосовании самое активное участие», — подчеркнул российский лидер.