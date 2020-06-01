В Алтайском крае выросло число заболевших коронавирусом

67 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили за сутки в Алтайском крае, сообщил 1 июня оперативный штаб. Новых смертельных случаев не произошло. Однако это вовсе не отменяет тот факт, что ситуация в регионе остается напряженной.

Карантин и режим самоизоляции в Алтайском крае — свежие данные

С 12 мая на территории Алтайского Края введён «масочный режим». По факту людей выполняющих этот указ не более 5%.

С 29 апреля на въездах в Алтайский край выставлены посты с бойцами «Росгвардии» и сотрудниками «Роспотребнадзора» всем въезжающим на Алтай выдают предписание о домашнем карантине на 14 суток. Эти 14 суток люди въехавшие в Алтайский край обязаны соблюдать карантин, и не имеют право покидать место проживания. В Республике Алтай действуют аналогичные меры.

Местные власти считают, что жители соседних регионов могут разнести «китайскую заразу», но если у вас есть командировочное удостоверение, то вы спокойно можете въехать и выехать в любое время суток.

Получается, что человек с наличием командировочного удостоверения не может быть носителем вируса, чудеса да и только.

На работу гостиниц в Алтайском крае был наложен запрет в период только с 1 по 10 мая 2020 года.

С 11 мая никаких указов продлевающих запрет работы гостиниц не издавалось.

Давайте проанализируем данную ситуацию, и спрогнозируем возможный сценарий развития событий, связанного с пандемией:

1. Аэропорт г. Барнаула с 31 мая начинает приём всех авиарейсов по расписанию которое действовало до начала пандемии.

2. Глава «Ростуризма» 19 мая 2020 года заявила о начале выхода с первого июня отрасли из карантина. Закрытые ранее санатории и курортно-лечебные организации начинают свою работу, правда с небольшими ограничениями.

3. Президент Путин 12 мая завершил «нерабочие дни» и объявил о начале выхода из данной ситуации.

4. Большинство городов России на данный момент уже отменили ограничения на въезд из соседних регионов.

5. Глава Крыма объявил о начале летнего сезона с первого Июня, правда пока только для граждан проживающих на территории республики Крым.

6. Глава Краснодарского края подтвердил о начале приёма гостей в санаторно-курортных учреждениях с небольшими ограничениями, с первого дня лета.

Сколько заболевших коронавирусом в Алтайском крае

В географию распространения инфекции добавились Хабарский и Кытмановский районы.

Из всех новых случаев в Барнауле — 16 человек, Рубцовском районе — 13, Славгороде — 8, Новоалтайске — 5, Павловском районе — 2, Бийске — 2, Камне-на-Оби — 2, Алтайском районе — 2, Третьяковском районе — 2, Тюменцевском районе — 2, Хабарском районе — 2, Курьинском район — 2, Горняке — 1, Поспелихинском районе — 1, Родинском районе — 1, Егорьевском районе — 1, Ребрихинском районе — 1, Табунском районе — 1, Косихинском районе — 1, Бурлинском районе — 1, Кытмановском районе — 1.

Общее число заболевших на 1 июня составляет 1915 человек (в том числе 189 детей).

За весь период скончалось 22 человека, в том числе 12 случаев от COVID-19, 8 случаев — иные причины смерти, 2 случая находятся на экспертизе.