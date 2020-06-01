Зарубежный врач дал советы людям с заболевания почек на период пандемии

Людям с больными почками в период пандемии коронавируса следует быть особенно осторожными из-за более высокого риска серьезных осложнений.

COVID-19 не щадит сейчас никого, но особенно он опасен для пожилых и тех, у кого имеются хронические заболеваниями. По словам доктора Рави Шекхара Джа, старшего консультанта по пульмонологии и Fortis Escorts Hospital, новый коронавирус оказывает влияние не только на дыхательную систему, но и на почки.

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Ученые, изучив случаи заболевания в Китае и Южной Корее, выяснили, что коронавирусная инфекция приводит к потере белка (обнаружен в моче у 30-40 процентов пациентов) и острому повреждению почек (у 15-20 процентов). Коронавирус может быть смертельным и для людей, перенесших пересадку почки.

Как пациенты с заболеваниями почек могут защитить себя от коронавирусной инфекции? Традиционно меры безопасности такие же, как и для большинства людей – регулярное и тщательное мытье рук, соблюдение социальной дистанции (полтора-два метра) на улице, ношение масок и использование антисептиков.

В период пандемии людям с больными почками надо пить как можно больше воды. Если вдруг инфицирования избежать не удалось, она поможет организму перенести его в легкой или средней форме.

Убедитесь, что в рационе достаточно витамина С. Он помогает иммунной системе становиться сильнее. В идеале, кушать цитрусовые ежедневно. Если такой возможности сейчас нет, можно принимать витамин С в комплексе.

И одно из самых главных – соблюдение специальной диеты с высоким содержанием белка . Она поможет организму вырабатывать антитела, необходимые для борьбы с вторгающимися патогенами. Она также поможет почкам.

В рацион стоит включить натуральные продукты, богатые пробиотиками и антиоксидантами – йогурт, имбирь, куркуму, капусту.

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