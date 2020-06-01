На юге Пуэрто-Рико нашли ранее неизвестные подводные разломы

Сейсмологи из Геологической службы США нашли еще несколько подводных разломов, которые ранее были неизвестными. Они находятся недалеко от эпицентров землетрясений, которые происходили на юге Пуэрто-Рико. Благодаря этим результатам, специалисты смогут составить достаточно точную картинку тектонической активности в данной области и понимать о том, какой силы толчки могут состояться в ближайшем будущем, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Агентство заявило, что именно эти разломы в морском дне могли стать причиной возникновения серии толчков, первые из которых были зафиксированы 28 декабря прошлого года. Также они могли спровоцировать и достаточно сильное землетрясение в январе уже этого года. Стоит отметить, что сейсмологов удивил не сам факт наличия землетрясений, а та область, где они были зафиксированы. Пуэрто-Рико располагается на активной границе между двумя огромными плитами – североамериканской и карибской. Стоит отметить, что Карибская плита смещается в сторону востока на два сантиметра каждый год и при этом присутствует еще и заметное проскальзывание плит. Ученые изучили исторические данные относительно землетрясений и обнаружили, что толчки в Пуэрто-Рико фиксировались в 15 столетии. Но тогда большинство землетрясений происходило в северной части острова, а не в южной. Теперь же причина происходящего была установлена, ведь именно разломы являются основной причиной толчков именно в южной части Пуэрто-Рико. «Раньше возникали мысли о том, что рядом с южным побережьем находится целая система разломов, но никаких доказательств этого не было. Появились они только после того, как было исследовано морское дно». Такое заявление сделал геофизик-исследователь Ури тен Бринк. Стоит отметить, что жители Пуэрто-Рико еще не успели полностью восстановиться после ужасного урагана Мария и теперь их ожидает совершенно новая опасность, информации о которой на сегодняшний день слишком мало. По предварительным выводам можно сказать, что в бухте Гуаянилья может присутствовать как минимум один разлом под водой. Он может даже быть неким продолжением того разлома, который присутствует на суше. Предварительно также удалось идентифицировать еще два крупных разлома, которые находятся на глубине 15 и 7 км от побережья. Также есть разломы в тех местах, которые ранее были названы эпицентрами последних толчков.