Роспотребнадзор нашел множество санитарных нарушений Мария-Ра других алтайских магазинах

Специалисты управления Роспотребнадзора по Республике Алтай провели проверку соблюдения противоэпидемических требований в магазинах региона. Как сообщается на сайте ведомства, во многих торговых точках не проводится дезинфекция, на полках грязь, а продавцы работают без масок. Подобные нарушения также зафиксированы и в крупных сетях.

30 мая сотрудники Роспотребнадзора провели рейд по организациям села Майма и Горно-Алтайска. Ведомство выявило грубые нарушения санитарных требований в период необходимости соблюдения противовирусных мер. Так, в магазине ООО «Феникс» не проводилась дезинфекция. В самом помещении наблюдается антисанитария – грязь на полках и полу. В магазине разливных напитков «Пивной барон» и хозяйственном отделе магазина «Гильдия» продавцы работают без масок и не соблюдаются дезинфекционный режим и график уборки. Такие же проблемы были найдены в ООО «Русская охота» в Майме.

Кроме того, майминский магазин «Мария-Ра» на улице Подгорной продолжал работать во время проведения ремонта. В результате строительный мусор оказался на полках с хлебом.

По данным нарушениям в отношении трех должностных лиц были составлены административные протоколы. Еще нескольких директоров пригласили для оформления в Роспотребнадзор.

Также надзорный орган отмечает, что из-за отсутствия муниципального контроля в Горно-Алтайске образовались места антисанитарии. В районе дома № 59 по улице Колхозной в Горно-Алтайске контейнерная площадка оказалась переполнена строительным мусором, прилегающая территория захламлена, бездомные собаки разносят отходы по округе. В Майме на улице Подгорная, 37 территория рядом с домом не убирается от мусора, трава не скошена.

Местные власти были проинформированы о данных нарушениях для установления муниципального контроля и принятие мер. При этом ведомство подчеркивает, что у специалистов ведомства «создается впечатление, что кроме сотрудников Роспотребнадзора здоровьем земляков никто не обеспокоен». «Чтобы сохранить благополучие, необходимы совместные усилия должностных лиц, местного самоуправления и граждан. Уважаемые жители Республики Алтай, руководители организаций, учреждений и предприятий, помните, что от каждого из нас зависит наше здоровье и здоровье наших близких. Выполнение требований противоэпидемического режима: контроль здоровья, личная гигиены, обработка рук, поверхностей, разобщение, ношение средств индивидуальной защиты гарантирует защиту от инфекции», — обратился надзорный орган к властям.