Почти половина россиян пожаловалась на снижение зарплаты

Фото: Влад Некрасов / «Коммерсантъ»

Зарплаты почти половины россиян (40 процентов) снизились за время пандемии коронавируса. Это следует из данных опроса Высшей школы экономики (ВШЭ), которые приводит газета «Известия».

Больше всего снизились зарплаты в строительстве, торговле и сфере обслуживания, где негативная динамика наблюдалась в 65-75 процентах случаев. Среди самозанятых на уменьшение заработков пожаловались 75 процентов, а среди занятых на средних и крупных предприятиях — 48 процентов.

Почти 20 процентов опрошенных полностью или частично лишились премий и бонусов, с задержками зарплаты столкнулись около 7 процентов. С начала введения режима самоизоляции работу потеряли почти 10 процентов граждан. Около 11 процентов опрошенных были переведены на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. Лидерами по переводу персонала на неполную занятость оказались торговля и сфера обслуживания.

В вынужденный отпуск (за свой счет или с частичной компенсацией) отправились 13 процентов респондентов. Вместе с тем часть работников (16 процентов) были вынуждены трудиться больше, чем до введения режима изоляции. В опросе приняли участие более пяти тысяч человек из разных регионов России.

Более половины россиян (52,3 процента) согласны работать больше ради сохранения прежнего уровня зарплаты. Также 16,1 процента готовы принять снижение зарплаты, если будет введена четырехдневная рабочая неделя или сменный график.