Израильский самолёт компании El Al впервые за десять лет совершил полёт в Турцию

Грузовое воздушное судно израильской компании приземлилось в Стамбуле 24 мая, пишет телеграм-канал «Повестка дня Турции».

Как рассказали в посольстве Израиля в Анкаре, авиакомпания начала осуществлять полёты между двумя странами, и это «будет способствовать тому, чтобы торговля между Турцией и Израилем достигла новых рекордов».

Отметим, что отношения между Израилем и Анкарой резко ухудшились в 2010 году, когда турецкая «Флотилия свободы», направлявшаяся в сектор Газа, подверглась нападению израильских военных, в результате чего погибли 10 гражданских. Турция выслала посла Израиля и отозвала своего, а также отменила участие в совместных военных учениях.

В рамках усилий по примирению с Анкарой в 2016 году Тель-Авив выплатил семьям погибших компенсацию в размере 20 млн долларов.