​Представлен врио ректора КНИТУ-КХТИ

Временно исполняющим обязанности ректора Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ) стал Юрий Казаков. Нового руководителя сегодня представил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Ректора КНИТУ Сергея Юшко 27 мая временно отстранили от работы после того, как в отношении него возбудили уголовное дело о служебном подлоге и особо крупном мошенничестве. Юшко, напомним, обвиняют в фиктивном руководстве факультетом информационных технологий КНИТУ-КХТИ. По версии следствия, он лишь числился деканом факультета, на котором несколько лет не было ни одного студента. При этом в виде заработной платы он получил не менее 8 млн рублей за 13 лет. Сам Юшко не признает вину и утверждает, что вел реальную работу в вузе и факультет фикцией не был.

Песошин отметил, что Казаков является выпускником КНИТУ и его трудовая деятельность была тесно связана с вузами. В течение 10 лет он работал в Нижнекамском химико-технологическом институте, а затем занимал руководящие должности в компании «СИБУР».

Юрий Казаков

КНИТУ включает в себя 26 научно-образовательных центров, 38 малых предприятий, среди партнеров вуза — крупнейшие компании, в том числе «Газпром», СИБУР, «Татнефть», «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез» и другие. Перед руководством вуза сегодня стоит важная задача — сохранить научный потенциал, продолжить сотрудничество с инновационными предприятиями отрасли, повысить уровень качественной подготовки специалистов химического направления, указал премьер-министр республики.

«Мы возлагаем большие надежды на Юрия Казакова, он имеет большой опыт работы в сфере образования. И готовы поддержать и помочь», — заверил Песошин.

Казаков поблагодарил за доверие и отметил, что понимает ответственность в связи с новой должностью. Среди основных задач он назвал развитие науки за счет кооперации с компаниями-партнерами, промышленными предприятиями, усиление кадрового состава и построение понятных и прозрачных процессов, чтобы они были понятны внутреннему заказчику и профессорско-преподавательскому составу.