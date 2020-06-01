МИД России опроверг заявление США о фальшивой партии валюты для Ливии

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Umit Bektas/Reuters

В российском МИД сообщили, что заявления о якобы изготовлении в России фальшивой валюты для Ливии не соответствует действительности, передает РИА «Новости».

Ранее Госдепартамент похвалил Мальту за перехват партии ливийских динаров стоимостью более $1 млрд. Соединенные Штаты заявили, что валюта якобы является поддельной и печаталась «Гознаком» России.

В МИД рассказали, что контракт на изготовление данной партии был заключен в 2015 году между российской типографией и ливийским Центробанком. В ведомстве отметили, что эти средства необходимы для стабилизации экономики Ливии.

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