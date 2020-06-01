NYT: Трампа уводили в бункер во время протестов у Белого дома

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Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп был уведен в подземный бункер во время протестов рядом с Белым домом в пятницу вечером. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

Издание сообщает, что пока не установлено, что конкретно спровоцировало Секретную службу США и ее агентов сопроводить американского лидера в этот бункер, который является президентским оперативным центром управления в чрезвычайных ситуациях.

«У службы существуют протоколы для защиты президента, когда здание находится под угрозой», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что толпа демонстрантов была у Белого дома с вечера прошлой пятницы до поздней ночи на субботу. После этого стало известно, что более 60 офицеров и специальных агентов Секретной службы США пострадали во время демонстраций у резиденции главы государства.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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