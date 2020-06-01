Песков ответил на вопрос о новой дате голосования по Конституции

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РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новая дата по общероссийскому голосованию по Конституции России будет объявлена Владимиром Путиным, когда он посчитает нужным. Об этом он сказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Это решения, которые принимает президент России. А вы знаете, что президент всех призывает не «интуичить», — отметил Песков.

По его словам, Путин будет опираться на данные специалистов и профильных ведомств при утверждении даты голосования.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, однако Путин перенес его на неопределенный срок из-за распространения коронавируса.

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