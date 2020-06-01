Косачев назвал фейком заявления о «русском следе» в беспорядках в США

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Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев

Максим Блинов/РИА Новости

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал ложными утверждения о причастности России к организации демонстраций в США. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Ранее бывший советник по национальной безопасности администрации бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заявила, что за акциями протеста и беспорядками, которые в настоящее время наблюдаются в стране после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими, может стоять Россия.

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