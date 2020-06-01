Член СПЧ высказался о «неправовом подходе» движения «Голос»

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Критикой несуществующего документа и предполагаемого порядка проведения Общероссийского голосования движение «Голос» демонстрирует неуважение к согражданам, заинтересованным в совершенствовании Основного закона, считает сопредседатель ассоциации российских НКО по защите избирательных прав «Гражданский контроль», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

«Организация «Голос», уличенная в том, что на днях довела до СМИ недостоверную информацию по рассмотрению своей петиции на комиссии ПАСЕ, решила вновь напомнить о себе. Поводом для очередных публикаций стал появившийся в интернете проект порядка проведения Общероссийского голосования. Сразу возникает вопрос: указ президента о назначении общероссийского голосования еще не вышел и, естественно, ЦИК пока не утвердила порядок его проведения.Тогда о каком документе говорит «Голос»? Не понятно», — рассуждает Брод и предполагает, что речь может идти о фейковом документе, не имеющем юридической силы. В таком случае, продолжает эксперт, «Голос» демонстрирует неправовой подход, рассуждая о документе, которого нет и о котором говорить преждевременно.

«Снова «Голос» выдвигает претензии к наблюдателям, странным образом формулируя утверждение, что всех их назначает некий госорган. Это снова передергивание фактов, поскольку наблюдателей от общественных организаций и партий, граждан, выдвинувшихся в индивидуальном порядке, назначают федеральная и региональные Общественные палаты. Критикуя предполагаемые формы голосования, которые — повторюсь — еще не утверждены — «Голос» уже начинает сомневаться в их прозрачности. Мы знаем о том, что есть рекомендации Роспотребнадзора, которые обсуждались на заседании ЦИК, они направлены на обеспечение безопасности здоровья голосующих. Естественно, избирательная система должна предусмотреть предотвращение всех рисков, которые могут повлиять на здоровье избирателей и членов комиссии, наблюдателей и присутствующих журналистов. Конечно, будет запланирован комплекс мер, подразумевающий использование средств индивидуальной защиты, снижение нагрузки на участки для голосования, использование таких форм, как досрочное голосование. И абсолютно все эти формы предполагают общественное наблюдение», — цитирует Брода РАПСИ.

Член СПЧ подчеркивает, что ЦИК открыта для контакта с экспертами, общественниками, которые могут вносить предложения, рекомендации по организации голосования, в том числе с учетом опыта проведения избирательных кампаний во Франции на старте пандемии, а также в Южной Корее, Сербии и снова во Франции на выходе из пандемии.

«Но «Голос» никакие предложения не вносит, а лишь критикует несуществующий документ и предполагаемый порядок. Совершенно игнорируются те обстоятельства, что, согласно недавнему опросу ВЦИОМ, больше половины респондентов готовы принять участие в Общероссийском голосовании. Это демонстрирует неуважение «Голоса» к своим согражданам, заинтересованным в совершенствовании основного закона», — заключил Брод.

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