Турция входит в пятерку стран Европы лидирующих по количеству заражённых COVID-19

Клюге представил обновлённую информацию о текущем распространении вируса в Европе, заявив, что за последние 14 дней совокупные случаи заболевания в регионе возросли на 15%, причём на него по-прежнему приходится 38% случаев заболевания и 50% смертей во всем мире.

ВОЗ перечислил в этом регионе 53 страны, включая Россию и Турцию.

По словам Клюге, в Европейском регионе было зарегистрировано более 2 млн подтверждённых случаев заболевания Covid-19 и более 175 тыс. подтверждённых смертей. Клюге сказал, что эти цифры смертности «выше и выше того, что мы ожидали бы обычно в это время года».

По его словам, на Испанию, Италию, Великобританию и Францию по-прежнему приходится 72% всех смертей от инфекции в Европе.

На сегодняшний день в Европе почти 6 из 10 подтверждённых случаев смерти от коронавируса были у мужчин, в то время как 94% были среди людей в возрасте 60 лет и старше, добавил Клюге.

Подавляющее большинство, 97%, умерших людей имели по крайней мере одно основное состояние здоровья, причём сердечно-сосудистые заболевания были наиболее распространенными, указал он.

Напомним, что вирус стал причиной смерти 4 тыс. 461 человека в Турции, а по состоянию на 28 мая было заражено 160 тыс. 979 человек.

Вместе с тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 28 мая объявил, что с 1 июня будет проведено всеобъемлющее смягчение ограничений на коронавирус. Рестораны и кафе будут вновь открыты 1 июня, а ограничение на въезд и выезд из крупных мегаполисов, включая Стамбул, Анкару и Измир, будет снято.