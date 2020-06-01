Увесь громадський транспорт Луцька повернувся до роботи. ФОТО

1 червня після тривалої перерви до роботи знову повернувся громадський транспорт Луцька. На звичні маршрути виїхали усі маршрутки і тролейбуси.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів начальник управління транспорту і зв’язку Володимир Степанов.

За його словами, вранці 1 червня до роботи повернулися 135 маршруток і 32 тролейбуси. Вони працюватимуть згідно з вимогами, встановленими Кабміном на рішенням сесії міської ради, тобто їхати заповнюватимуть лише місця для сидіння, проводитимуть дезінфекцію тощо, пасажири та водії мають дотримуватися маскового режиму.

Зауважимо, що вранці 1 червня маршрутки та тролейбуси міста були напівпорожні, незважаючи на те, що містяни довго чекали відновлення транспорту та у час, коли він не працював, було чимало скарг і невдоволень. Людей на зупинках – дуже мало.

Відновлення роботи маршруток і тролейбусів ж суттєво ж збільшило завантажденість доріг, тож на деяких ділянках міських автошляхів перед 9-ою ранку навіть були ускладення руху.

Нагадаємо, вихідними з’явилася нова інформація від Міністерства охорони здоров’я, згідно з якою на Волині показник інцидентності (кількості випадків коронавірусу) не відповідає рівню, який дозволяє перейти до наступного етапу виходу з карантину. Утім, за слова Володимир Степанова, наразі міська інфраструктура працює за рішенням міської ради, яке передбачає послаблення. Нових вказівок чи рішень поки не було.

Із 1 червня відновили також роботу траснпорту інших видів сполучення. Про це — згодом.