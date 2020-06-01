Увесь громадський транспорт Луцька повернувся до роботи. ФОТО

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Увесь громадський транспорт Луцька повернувся до роботи. ФОТО

1 червня після тривалої перерви до роботи знову повернувся громадський транспорт Луцька. На звичні маршрути виїхали усі маршрутки і тролейбуси.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів начальник управління транспорту і зв’язку Володимир Степанов.

За його словами, вранці 1 червня до роботи повернулися 135 маршруток і 32 тролейбуси. Вони працюватимуть згідно з вимогами, встановленими Кабміном на рішенням сесії міської ради, тобто їхати заповнюватимуть лише місця для сидіння, проводитимуть дезінфекцію тощо, пасажири та водії мають дотримуватися маскового режиму.

Зауважимо, що вранці 1 червня маршрутки та тролейбуси міста були напівпорожні, незважаючи на те, що містяни довго чекали відновлення транспорту та у час, коли він не працював, було чимало скарг і невдоволень. Людей на зупинках – дуже мало.

Відновлення роботи маршруток і тролейбусів ж суттєво ж збільшило завантажденість доріг, тож на деяких ділянках міських автошляхів перед 9-ою ранку навіть були ускладення руху.

Нагадаємо, вихідними з’явилася нова інформація від Міністерства охорони здоров’я, згідно з якою на Волині показник інцидентності (кількості випадків коронавірусу) не відповідає рівню, який дозволяє перейти до наступного етапу виходу з карантину. Утім, за слова Володимир Степанова, наразі міська інфраструктура працює за рішенням міської ради, яке передбачає послаблення. Нових вказівок чи рішень поки не було.

Із 1 червня відновили також роботу траснпорту інших видів сполучення. Про це — згодом.

Увесь громадський транспорт Луцька повернувся до роботи. ФОТО

Увесь громадський транспорт Луцька повернувся до роботи. ФОТО

Увесь громадський транспорт Луцька повернувся до роботи. ФОТО

Увесь громадський транспорт Луцька повернувся до роботи. ФОТО

Увесь громадський транспорт Луцька повернувся до роботи. ФОТО

Увесь громадський транспорт Луцька повернувся до роботи. ФОТО

Увесь громадський транспорт Луцька повернувся до роботи. ФОТО