50 новых случаев коронавируса обнаружили в Татарстане

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 50 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, общее число случаев заражения COVID-19 в республике достигло 3 244. Выздоровели 2 690 человек (+74 за сутки). Умерли 10 (число летальных случаев за сутки не изменилось).

Как уточнили в оперштабе республики, один новый случай заражения завозной, остальные — контактные: 19 человек госпитализированы. 31 получает лечение на дому с легкой или бессимптомной формой.

Географическое распределение новых случаев выглядит следующим образом: Казань — 23, Набережные Челны — 18, Нижнекамский район — 3. По одному случаю — в Азрызском, Буинском, Высокогорском, Камско-Устьинском, Кукморском и Мензелинском районах.

Заболевшие по возрастным группам: от 18 до 30 — 6 человек, от 30 до 50 — 17, от 50 до 60 — 12, от 60 до 70 — 12, от 70 до 80 — 3.

Всего в России за прошедшие сутки обнаружено 9 035 случаев заражения коронавирусом, из них 40,1% без симптомов. Нарастающим итогом выявлены 414 878 заболевших в 85 регионах. Выздоровели 175 877 человек, умерли 4 855. Лидеры по приросту новых случаев за сутки — Москва (2 297), Московская область (728), Санкт-Петербург (364), Нижегородская область (315).