На границе Киргизии и Узбекистана жители сел забросали друг друга камнями

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Четверо пострадавших в результате приграничного конфликта в Баткенской области Киргизии находятся в больницах, двое из них — в реанимации. Об этом сообщает Sputnik Киргизия со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения республики.

31 мая жители сел Чечме (Киргизия) и Чашма (Узбекистан) забросали друг друга камнями. Причиной конфликта в узбекском анклаве Сох стал спор о принадлежности родника.

Всего в киргизские медучреждения поступили 25 пострадавших. Большинство из них получили первичную помощь и отправились на амбулаторное лечение.

«Четверо пострадавших с различными травмами находятся в стационаре. Двое в реанимации, состояние после операции оценивается врачами как тяжелое. Двое госпитализированы в отделение хирургии, состояние средней степени тяжести», — говорится в сообщении Минздрава Киргизии.

В ведомстве уточнили, что на месте происшествия дежурят две бригады скорой, медики оказывают помощь пострадавшим.

24 мая сообщалось о перестрелке между пограничниками Киргизии и Таджикистана на границе двух стран. По данным киргизских правоохранителей, жители таджикского анклава Ворух попытались пасти скот на границе в местности Мойнок Баткенского района Баткенской области. Пограничники Киргизии пресекли эту попытку, после чего по ним был открыт огонь неизвестными с таджикской стороны.