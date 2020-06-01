Должность председателя Арбитражного суда Республики Алтай станет вакантной июне

Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) объявила о том, что вскоре вакансия председателя Арбитражного суда Республики Алтай станет открытой. Ранее на заседании ВККС рассматривался вопрос о прекращении полномочий еще действующего председателя Вячеслава Шермера. В самом алтайском арбитраже ИА «Банкфакс» заявили, что о результатах ничего не знают.

26 мая ВККС должна была рассмотреть вопрос о сложении полномочий председателя республиканского арбитража Вячеслава Шеремера. Как следовало из его заявления, свой пост он намеревался освободить 22 июня. Официальные результаты по итогам сессии коллегии еще не опубликованы. Однако 29 мая на сайте органа появилось сообщение об открытии вакансии председателя алтайского Арбитражного суда, ту же информацию предоставил аккредитованный в ВККС портал Legal.report. Заявки принимаются до 29 июня.

Между тем в самом арбитраже «Банкфаксу» на протяжении нескольких дней не смогли сообщить никакой информации о решении по заявлению Вячеслава Шермера. Сотрудники разных отделов суда ссылались на отсутствие официальных результатов заседания ВККС и документа по его итогам. Вероятно, официальное подтверждение будет опубликовано в ближайшие дни.

Напомним, что Вячеслав Шермер проработал в должности председателя Арбитражного суда Республики Алтай 12 лет – два срока.