1 июня несколько миллионов российских семей получат по 10 тысяч рублей на ребенка

Пенсионный фонд России (ПФР) опубликовал данные по выплатам на детей с трёх до 16 лет. Из этих сведений следует, что в первый день лета поддержку получит сразу несколько миллионов российских семей, в которых подрастают дети.

Кто получит по 10 тысяч рублей 1 июня 2020 года

Всем подавшим заявления до 22 мая включительно выплаты осуществят уже 1 июня – это более 15 миллионов детей. Семьям, подавшим заявку с 23 по 25 мая, деньги переведут 2 июня.

Общий срок рассмотрения заявления при поступлении его в ПФР составляет восемь дней. Однако, как сообщается на сайте ведомства, в некоторых случаях документы рассматривают и за меньшее время.

Большинство россиян обратилось за мерами соцподдержки через «Госуслуги» — на этом сайте они могут отслеживать его статус. Те, кто подал заявление в ПФР – по телефону клиентской службы.

В ПФР напомнили, что статус заявления можно проверить в электронном кабинете на портале госуслуг. Если оно было подано лично в отделении ПФР, то с вопросами следует обращаться по телефону клиентской службы.

В случае отказа в выплате, родитель получает соответствующее уведомление.

Другая помощь семьям

Родители детей в возрасте от трех до семи лет включительно будут получать пособие размером 50% от прожиточного минимума для детей, который установлен в регионе.

«Установить с 1 января 2020 года ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. Установить, что ежемесячная выплата предоставляется в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте Российской Федерации», — говорится в указе.

Размер пособия составит 50% прожиточного минимума ребенка, установленного в регионе.

Нормативные требования, условия и список документов, которые должны собрать родители для назначения выплаты, правительство обязано разработать до 1 апреля.

12 марта Минтруд сообщил, что разработал единый упрощенный порядок выплат для малоимущих семей с детьми от трех до семи лет. Для получения выплат, которые в среднем составят около 5,5 тыс. руб. на ребенка, необходимо только подать заявление в электронном виде, их прием откроется с 1 июля. В ведомстве также уточнили, что пособия будут рассчитываться с 1 января 2020 года. Таким образом, подав заявление 1 июля, малоимущие семьи также получат деньги за прошедшие месяцы.

На реализацию выплат из бюджета всех уровней выделено более 136 млрд руб.