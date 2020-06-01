Назван примерный срок отмены ограничений из-за коронавируса в России

Перенесенный из-за распространения коронавируса парад Победы пройдет в Москве в среду, 24 июня. По традиции президент России Владимир Путин и приглашенные главы других государств будут находиться на трибуне.

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«Безусловно, будут (наблюдать за парадом — прим. ред.) президент и гости на трибуне. Безусловно, будут зарубежные главы государств», — сказал пресс-секретарь президента.

По поводу действующего режима эпидемиологических ограничений Песков отметил, что, скорее всего, «ко времени парада от этого режима практически ничего не останется».

Напомним, ранее президент Путин объявил о проведении 24 июня Парада Победы в честь 75-й годовщины разгрома гитлеровской Германии в Великой Отечественной войне. Этот день объявлен в 2020 году выходным.

Ранее стало известно, что во главе наземного парада будет идти танк Т-34. Помимо него будут задействованы танки Т-72Б3, пушки «Гиацинт», артиллерийские установки «Гвоздика», ЗРК «С-400», комплексы «Панцирь-С1», ТОР-М2, «Искандер», «Бал» и «Бастион» и системы залпового огня «Ураган» и «Град». В параде также примут участие бронетранспортёры БТР-82А и автомобили КамАЗ-4350 и 43501, а также дистанционно управляемая «Платформа-М».

В свою очередь акция «Бессмертный полк» пройдет 26 июля, в День Военно-Морского флота России.