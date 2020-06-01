Песков перестал протягивать руку для приветствия

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что научился не протягивать руку, чтобы поздороваться. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин»..

«Сначала было очень тяжело это сделать», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь главы государства перенес коронавирус.

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