Песков перестал протягивать руку для приветствия

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Александр Вильф/РИА «Новости»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что научился не протягивать руку, чтобы поздороваться. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин»..
«Сначала было очень тяжело это сделать», — сказал Песков.
Ранее сообщалось, что пресс-секретарь главы государства перенес коронавирус.
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