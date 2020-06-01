Азербайджан впервые обогнал Россию по поставкам газа в Турцию. Кроме того, впереди РФ, которая в марте 2019-го лидировала по данному показателю, оказались еще три страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные турецкого энергетического регулятора EPDK.

В марте прошлого года доля России по экспорту газа на турецкий рынок составляла 33% (1,4 млрд куб. м), однако в марте 2020-го она сократилась до 9,9% (389,7 млн куб. м). Ее обошли Азербайджан (доля — 23,5%) и Иран (14,2%), а по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) — Катар (20%) и Алжир (13,7%). Помимо этого, Россию по импорту СПГ в Турцию почти догнали США, поставки сжиженного газа которых в марте увеличились на 300% год к году, достигнув доли в 9,4%.

В марте этого года Турция впервые в истории импортировала больше СПГ, чем трубопроводного газа, — поставки составили 2,07 млрд куб. м, или 52,5% от общего газового импорта, а доля трубопроводного газа опустилась до 47,5%, тогда как год назад этот показатель составлял 70%.