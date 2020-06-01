«Я просто урод»: татуированный сын Елены Яковлевой раскрыл причину развода с женой

Молодой человек живет на деньги матери и не стесняется этого.

27-летний сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных стал гостем шоу Леры Кудрявцевой. В рамках выпуска, посвященного звездным наследникам, молодой человек рассказал о личной жизни. В прошлом году он развелся с выпускницей журфака Викторией Мельниковой, с которой был в браке почти два года. Причина разрыва прозаична — Денис изменил избраннице с другой девушкой.

«Я накосячил и изменил своей жене. Мы разошлись. Можно объяснить это таким тезисом: я урод. Такой поступок может дать только такую характеристику о человеке», — признался молодой человек.

Сын звезды сериала «Каменская» сожалеет о своем поступке, т.к. любил супругу. Сейчас он свободен и не строит серьезных планов на жизнь. Единственный наследник Елены Яковлевой не хочет детей в будущем и надеется, что вообще окажется бесплодным.

К слову, Денис не стесняется в 27 лет сидеть на шее у родителей. Молодой человек так и не окончил институт, работает парикмахером в одном из московских барбершопов, параллельно занимается музыкой вместе со своей рок-группой. По словам мужчины, он живет в квартире вместе с котами, редко готовит, предпочитая «пожевать сухари или тосты».

«Понятия не имею, что будет в будущем. Никогда себя не видел в будущем. Я могу завтра сдохнуть, могу послезавтра. Живу настоящим», — заявил сын Яковлевой.

Сын Яковлевой с бывшей женой

Денис Шальных всегда славился эпатажными выходками. В феврале этого года он сделал страшное тату на ягодицах. Татуировки с лица молодой человек удалить все-таки решился, за что его избили. Молодой человек считает, что таким образом он оскорбил культуру.