Ситуация с коронавирусом в Алтайском крае остается напряженной

По данным оперативного штаба Алтайского края, на 31 мая выявлено 69 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Смертельные случаи не зарегистрированы, выписаны по выздоровлению 16 пациентов.

Из 69 новых случаев заболевания в Барнауле – 52 человека, Заринске – 4, Рубцовске – 4, Новоалтайске – 3, Калманском районе – 2, Бийске – 2, Ребрихинском районе – 1, Залесовском районе – 1.

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливается круг контактных лиц, ведётся контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.

На 31 мая общее число заболевших коронавирусной инфекцией – 1848 человек, в том числе 188 детей до 17 лет включительно. 119 случаев – завозные (2 – из-за рубежа). 1324 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. 231 – у больных внебольничной пневмонией, 392 – у заболевших ОРВИ, в 1225 случаях – бессимптомное течение. Тяжелых больных 47, на аппарате ИВЛ 16. Выздоровели 775 человек. За прошедшие сутки выписано 16 человек.

На сегодняшний день находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 5460 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 21 618 человек.

Продлят или нет карантин в Алтайском крае

После заявления Путина о том, что в России завершается период нерабочих детей, в Алтайском крае постепенно начали снимать ограничения, но процесс идет достаточно медленно из-за роста инфицированных COVID-19.

Так, 12 мая в Алтайском крае заработали Краевой и арбитражный суды. Однако участники процессов все равно должны соблюдать ограничительные меры.

15 мая вышел указ министра спорта Алтайского края Алексея Перфильева, согласно которому руководители спорторганизаций должны подготовить до 21 мая планы проведения тренировок на открытых сооружениях. Занятия должны проводиться с соблюдением ограничительных мер и в небольших группах.

Кроме того, в крае разрешили работать салонам красоты и парикмахерским, но при определенных условиях – если в помещении есть отдельный вход и при строгом соблюдении всех мер безопасности.

Однако, казалось бы, что в крае все идет благополучно и ситуация с количеством заболевших, выявленных за сутки, не уменьшается и не повышается. Но после майских праздников произошел очередной всплеск зараженных COVID-19. Также в Алтайском крае начался рост тяжелых больных, которые нуждаются в подключении ИВЛ.

20 мая губернатор края Виктор Томенко заявил, что послаблений в регионе пока не будет. На сегодняшний день нет точных сроков о продлении карантина и режима самоизоляции, так как не соответствующего распоряжения главы региона. Это означает, что введенные ранее ограничения из-за коронавируса — продолжают действовать.