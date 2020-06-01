Названа отрасль, которая с 1 июня начнет выходить из карантина

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила о том, что туристическая отрасль страны начнет поэтапно выходить из режима карантина с 1 июня.

Поэтапно с начала лета в стране начнут выходить из режима карантина санатории, апарт-отели, начнут открываться коттеджи для приема туристов. По словам главы ведомства, Ростуризм дает хорошие прогнозы на открытие летнего сезона 2020 года в стране.

«С 1 июня в большинстве регионов стартует первый этап выхода из карантина и снятия ограничительных мер. Мы сейчас находимся в плотном взаимодействии с губернаторами, с Роспотребнадзором, дорабатываем нюансы (к открытию сезона)», — поведала руководитель Ростуризма.

Ранее сегодня премьер-министр Михаил Мишустин попросил россиян не спешить планировать зарубежные поездки. По его словам, сейчас нужно исключить риск распространения коронавируса и провести отпуск внутри страны. Напомним, Россия полностью закрыла границы с 30 марта. По данным ВЦИОМ, только 4% россиян планируют провести в этом году летний отпуск за границей. 61% планируют провести отпуск дома.

Отменят ли карантин с 1 июня в России

12 мая президент России Владимир Путин заявил о завершении периода нерабочих дней в стране. Но решение о выходе из режима самоизоляции принимают уже главы субъектов РФ, учитывая эпидемиологическую обстановку в регионах.

«Мы подошли к следующему этапу — смягчению режима ограничений. Однако выход из этого режима быстрым не будет», — сказал президент на онлайн-совещании.

Получается, что период нерабочих дней продлился в стране более шести недель.

17 мая глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост количества заболевших коронавирусом приостановлен.

«Стабилизация отмечается по всей стране, все регионы добились того, что ситуация стабилизируется, и это, конечно, результат такого бережного отношения к своему здоровью», — сказала она.

А 18 мая премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что уже 27 регионов готовы постепенно выходить из режима самоизоляции, так как в них уже наблюдается позитивная динамика по количеству заболевших. Правда, затем выяснилось, что каждый регион будет по своему графику снимать ограничительные меры.