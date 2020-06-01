Прояснился вопрос с продажей «Авифавира» в аптеках

Первое российское лекарство от коронавируса «Авифавир» получило одобрение Минздрава, но не будет продаваться в аптеках, сообщают журналисты со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций.

В аптеках «Авифавир» купить не получится

Противовирусное средство будет использоваться лишь в госпитальных условиях и под наблюдением врача. При этом отмечается, что применение препарата абсолютно противопоказано для беременных женщин.

Монополия на производство препарата «Авифавир» для лечения пациентов с коронавирусом не будет введена, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Дмитриев отметил, что ожидает подключения к производству препарата другие страны, включая Индию.

«Может быть, Индия подключится и тоже начнет производить препарат… У нас не будет никакой монополии на его производство, будут производить различные страны», — заявил Дмитриев.

Дмитриев также сообщил, что в ближайшее время будет объявлено о высокопроизводительной системе, которая способна делать большое количество тестов в день и сможет удовлетворить значимую часть потребностей тестирования в России.

Информация о препарате

«Авифавир» — первый российский препарат, который, согласно отчетам производителя, успешно прошел клинические испытания. Его противовирусное действие мешает размножению SARS-CoV-2, снижая агрессивность течения заболевания.

«Авифавир» — это не чистая разработка российских фармакологов. Он давно продается под торговым названием «Авиган» и был произведен в японской лаборатории в 2014 году для лечения гриппа.