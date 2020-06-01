Тело пропавшего недели назад новосибирского таксиста обнаружили Рубцовске

Поиски жителя Новосибирска, который работал в такси и пропал в майские праздничные дни, закончились трагедией. Об этом «Комсомольской правде-Новосибирск» стало известно 31 мая. Тело мужчины было обнаружено в Алтайском крае. Теперь в обстоятельствах его смерти предстоит разобраться следствию.

Как уточняет источник, во время поисков было известно немного: мужчина уехал из дома на улице Новоселов около 9:00 10 мая и перестал выходить на связь. Была лишь одна деталь: сибиряк находился за рулем белого автомобиля марки Huyndai Solaris с наклейками агрегатора Uber, когда его видели в последний раз очевидцы. На момент своего исчезновения таксист был одет в голубую рубашку, синие джинсы и черные мокасины.

Поиски мужчины длились почти три недели, но завершились трагическим известием: его нашли мертвым. Тело пропавшего обнаружено 26 мая в Рубцовске Алтайского края. Расследованием обстоятельств его гибели занимается краевой отдел СКР, сообщили «КП-Новосибирск» в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.