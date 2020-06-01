Reuters: Россия согласна перенести встречу ОПЕК+

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»
Российская сторона согласна перенести встречу ОПЕК+ на неделю раньше, сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.
По данным источников, Россия не возражает против проведения встречи 4 июня вместо запланированных изначально 9-10 июня текущего года.
Перенос встречи ранее предложил Алжир, который в этом году председательствует в ОПЕК.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Ъ»: Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+
— ОПЕК понизила прогноз падения спроса на нефть в мире на 9,07 млн б/с
— Ситуацию на рынке нефти обсудили несколько министров ОПЕК+
Источник