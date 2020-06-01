Reuters: Россия согласна перенести встречу ОПЕК+

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Российская сторона согласна перенести встречу ОПЕК+ на неделю раньше, сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, Россия не возражает против проведения встречи 4 июня вместо запланированных изначально 9-10 июня текущего года.

Перенос встречи ранее предложил Алжир, который в этом году председательствует в ОПЕК.

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