В Барнауле следователи начали проверку после драки участкового подростком школьном стадионе

Октябрьским межрайонным следственным отделом по Барнаулу СУ СКР по Алтайскому краю проводится доследственная проверка по факту драки, произошедшей между участковым уполномоченным полиции и подростком на школьном стадионе. Эту информацию «Банкфаксу» сообщили в пресс-службе ведомства. В то же время в ГУ МВД России по региону рассказали, что сотрудник еще несколько дней назад был уволен из органов.

По данным автора Telegram-канала Unusual Crimes Barnaul, инцидент произошел 10 мая, на стадионе рядом с городской гимназией № 74, расположенной на улице Эмилии Алексеевой, 56. В драке якобы участвовало четыре человека. Прибывший на место наряд полиции смог забрать только троих участников – четвертый скрылся в неизвестном направлении. Позже выяснилось, что 14-летний мальчик в ходе драке получил серьезную травму лица. Он утверждал, что потасовку затеял ранее не знакомый ему человек, которого он узнал на фотографии в отделении. Мужчина на фото оказался участковым уполномоченным из отдела полиции по Ленинскому району Барнаула.

Его обнаружили у себя дома – по имеющимся сведениям, он будто бы был серьезно пьян. При этом источники отмечают, что теперь уже бывшего полицейского и ранее уличали в предосудительных поступках даже по отношению к коллегам. Теперь, как объяснили в пресс-службе краевого ГУ МВД России, он был уволен по отрицательным мотивам. В органах он перестал служить не позднее, чем 25 мая.

В то же время следователи уже начали проверку по факту причинения телесного повреждения теперь бывшим, но на то время действующим сотрудником полиции, который на момент инцидента находился не при исполнении служебных обязанностей. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.