Обозреватель: Лидер НРП боится объединения небольших партий

Сельви указывает в статье для Hürriyet, что Кылычдароглу опасается союза между оппозиционной националистической «Хорошей партией» и исламистской Партией счастья, который не оставит НРП другого выхода как объединится с прокурдской Демократической партией народов (ДПН).

Именно поэтому лидер НРП предпринимает шаги по включению Партии демократии и прорыва (DEVA) и «Партии будущего», которые были сформированы экс-деятелями правящей Партии справедливости и развития (ПСР), в оппозиционный «Национальный союз», отмечает обозреватель.

«Он пытается взять их под политическую опеку», — добавляет он.

Надо сказать, что Сельви не представил никаких доказательств или аргументов в поддержку этого утверждения.

Он также уточняет, что Али Бабаджан, бывший вице-премьер, покинувший ряды ПСР в прошлом году, основал DEVA в марте. Экс-премьер-министр правящей партии Ахмет Давутоглу учредил «Партию будущего» в декабре.

Кылычдароглу предложил одолжить законодателей НРП — по 20 человек — партиям Бабаджана и Давутоглу, чтобы они могли сформировать парламентские группы, напоминает Сельви. Это может помочь им подготовиться к кампаниям в случае проведения досрочных выборов, поскольку партия должна официально утвердиться как минимум в половине из 81 провинции Турции за шесть месяцев до выборов, но может обойти это правило, имея парламентскую группу.

Напомним, что лидер НРП оказал аналогичную поддержку «Хорошей партии» до парламентских выборов в июне 2018 года.