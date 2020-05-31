Небайдужі волиняни облаштували відпочинкову зону біля Шацького озера. ФОТО

У Шацьку біля озера Люцемир мешканці відновили відпочинкову зону та навели там порядок.

Про це пише Lyudmila Tsevukh у соцмережі facebook пише ВолиньЮа.

«Шацьк оновлюється … бо є (!) люди, готові його змінювати!!! Просто своїм посильним внеском, бажанням, политим деревцем, обкошеним подвір’ям, розумінням того, що «це потрібно нам». А Шацьк віддячить нам своєю ошатністю…Вже декілька вихідних поспіль активні мешканці громади упорядковують одну із найулюбленіших відпочинкових зон місцевих жителів — озеро Люцимер», — йдеться у дописі.