Небайдужі волиняни облаштували відпочинкову зону біля Шацького озера. ФОТО

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mavit
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Небайдужі волиняни облаштували відпочинкову зону біля Шацького озера. ФОТО

У Шацьку біля озера Люцемир мешканці відновили відпочинкову зону та навели там порядок.

Про це пише Lyudmila Tsevukh у соцмережі facebook пише ВолиньЮа.

«Шацьк оновлюється … бо є (!) люди, готові його змінювати!!! Просто своїм посильним внеском, бажанням, политим деревцем, обкошеним подвір’ям, розумінням того, що «це потрібно нам». А Шацьк віддячить нам своєю ошатністю…Вже декілька вихідних поспіль активні мешканці громади упорядковують одну із найулюбленіших відпочинкових зон місцевих жителів — озеро Люцимер», — йдеться у дописі.

Небайдужі волиняни облаштували відпочинкову зону біля Шацького озера. ФОТО

Небайдужі волиняни облаштували відпочинкову зону біля Шацького озера. ФОТО

Небайдужі волиняни облаштували відпочинкову зону біля Шацького озера. ФОТО

Небайдужі волиняни облаштували відпочинкову зону біля Шацького озера. ФОТО

Небайдужі волиняни облаштували відпочинкову зону біля Шацького озера. ФОТО

Небайдужі волиняни облаштували відпочинкову зону біля Шацького озера. ФОТО

Небайдужі волиняни облаштували відпочинкову зону біля Шацького озера. ФОТО

Небайдужі волиняни облаштували відпочинкову зону біля Шацького озера. ФОТО

Небайдужі волиняни облаштували відпочинкову зону біля Шацького озера. ФОТО

Небайдужі волиняни облаштували відпочинкову зону біля Шацького озера. ФОТО

Небайдужі волиняни облаштували відпочинкову зону біля Шацького озера. ФОТО

Небайдужі волиняни облаштували відпочинкову зону біля Шацького озера. ФОТО

Небайдужі волиняни облаштували відпочинкову зону біля Шацького озера. ФОТО

Небайдужі волиняни облаштували відпочинкову зону біля Шацького озера. ФОТО

Небайдужі волиняни облаштували відпочинкову зону біля Шацького озера. ФОТО