Одна из трасс в Татарстане закрывается почти на пять месяцев

В Мензелинском районе Татарстана с 1 июня закрывается автомобильная дорога М7 «Волга» — Новая Александровка — Тулубаево. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Закрытие трассы для движения транспорта связано с тем, что у села Тулубаево пройдет капремонт гидротехнического сооружения пруда. Возобновить движение планируется 19 октября.

Для объезда водители смогут воспользоваться дорогой федерального значения М7 «Волга», а также регионального значения Мензелинск — Биюрган и объездом города Мензелинска.