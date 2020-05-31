Есть контакт шесть новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировали Республике Алтай

В Республике Алтай 28 мая выявлено шесть новых случаев коронавирусной инфекции. Положительный тест подтвердился у двух жителей Горно-Алтайска, двух жителей Майминского района и двух жителей Улаганского района. Пять из шести новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими, сказано в сообщении оперштаба региона.

С учетом этого на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждено 116 случаев заболевания, в том числе 35 – в Горно-Алтайске, 24 – в Турочакском районе, 20 – в Кош-Агачском районе, по восемь – в Майминском и Усть-Коксинском районах, по семь – в Онгудайском и Улаганском районах, четыре – в Шебалинском районе, три – в Усть-Канском районе.

Тем временем выздоровели еще три пациента из Горно-Алтайска, Майминского и Турочакского районов. По данным на утро 29 мая, 61 человек выписан из медучреждений. За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 19 559 человек. Под медицинским наблюдением на карантине в регионе находится 437 человек.