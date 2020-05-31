Лучший боец UFC недосчитался десятков миллионов долларов за годы в промоушене

Фото: USA TODAY USPW / Reuters

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс продолжил критиковать главу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйну Уайта. Пост доступен в Twitter-аккаунте спортсмена.

«Вы вспоминаете мои дела вне клетки, чтобы оправдать тот факт, что мне не доплатили десятки миллионов долларов за все эти годы», — пишет боец.

Конфликт между Уайтом и Джонсом возник из-за требования последнего якобы дать ему «супербой» с повышенным гонораром против камерунца Фрэнсиса Нганну, выступающего в полутяжелом весе. Глава UFC публично обвинил своего бойца в попытке заполучить контракт на поединок «как у боксера Деонтея Уайлдера». Джонс в свою очередь предложил главе организации прекратить деловые отношения.

Джонс — лучший боец UFC без учета весовых категорий. Он также удерживает пояс чемпиона организации в полутяжелом весе.