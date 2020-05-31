Настасья Шубская опубликовала фото из роддома

Совсем недавно Настасья Шубская подарила своему супругу, известному хоккеисту Александру Овечкину второго сына. Настасья вместе с малышом, которого назвали Илья, уже выписалась из роддома. Но решила порадовать своих поклонников и опубликовала фото, которое было сделано сразу после родов.

Почти все поклонники восхитились тем, как выглядит модель и молодая мама. «Живая картина: Мадонна с младенцем, истинная красота и любовь», «Как можно быть такой красивой, когда только родила?» — забросали Настасью комплиментами.

Причем среди тех, кто восхитился внешним видом Шубской, оказались российские селебрити — Максим Галкин, Катя Лель, гимнастка Ульяна Донскова, а также еще одна молодая мама — Марина Кравец.