Гоша Куценко опубликовал видео с НЛО

На карантине темы, которые поднимают наши знаменитости, очень ограничены. Кто-то печет пироги и торты, кто-то занимается йогой и растяжкой, кто-то — жалуется на свое бедственное положение. А вот Гошу Куценко в эти непростые дни волнует такой вопрос: существует ли НЛО?

Актер опубликовал у себя в инстаграме видео из Бразилии, на котором действительно видны плывущие по небу огоньки. По словам актера, в Южной Америке НЛО видели многие жители. И самому ему очень интересно, действительно ли на видео — «летающие тарелки» или же это очередной фейк? Судя по всему, эта тема очень зацепила актера. По крайней мере, он попросил всех своих читателей присылать ему истории о встрече с НЛО.