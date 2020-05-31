Германия намерена пересмотреть запреты на поездки в Турцию

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отметил, что, хотя страна планирует разрешить авиасообщение со странами Европейского союза 15 июня, всё ещё ведётся работа по отмене запретов в другие страны, включая Турцию.

Страна разрешит поездки в Турцию исходя из количества случаев COVID-19, которые будут зафиксированы на турецкой территории, а также обязательных профилактических мер на пляжах и в отелях, указывает Duvar.

По словам министра, турецкие предприятия уже ввели строгие ограничения, хотя отели в стране ещё не открылись.

Немецкие СМИ также сообщают, что Берлин намерен проверить список критериев безопасности в странах, с которыми планирует восстановить сообщение. Предполагается, что одним из указанных критериев является снижение уровня заболеваемости COVID-19 до менее 50 новых случае в течение семи дней на 100 тыс. человек.

Кроме того, власти Германии подробно изучат планы по внедрению социальной дистанции, гигиены, использования масок и соответствующей вентиляции в закрытых помещениях. От стран также ожидается высокий уровень медицинского обслуживания иностранцев, достаточные возможности для тестирования, лечения и изоляции.

Вместе с тем министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил 22 мая, что немецкой фирме по контролю качества TÜV Süd будет поручено сертифицировать отели в стране. Представитель TÜV Süd в Стамбуле Чагри Девелиоглу подтвердил сотрудничество.