В комитете внешнего благоустройства прокомментировали потоп на проспекте Победы в Казани

Потоп, который случился сегодня на проспекте Победы в Казани после сильного ливня, не повторится после того, как дорога окажется отремонтирована и все люки будут установлены. Об этом, комментируя жалобы жителей в соцсетях, заявил заместитель руководителя — председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

«Во время укладки на отфрезерованной поверхности дороги нижнего выравнивающего слоя асфальтобетона дорожники защищают люки инженерных коммуникаций металлическими листами для того, чтобы после укладки нижнего слоя выравнивающего асфальтобетона поставить на них обоймы с люками и чтобы они были на соответствующей отметке, когда станет укладываться верхний слой асфальтобетона. Эта технология применяется повсеместно. К сожалению, другой технологии мы применить здесь не можем. В противном случае забьем колодцы инженерных коммуникаций и ливнеприемники старым срезанным асфальтобетоном. И есть риск того, что мы не сможем попасть отметкой устанавливаемых новых люков на отметку верхнего слоя асфальтобетона», — пояснил он «БИЗНЕС Online».

По словам чиновника, случаи затопления дорог во время ремонта дорожного покрытия случаются, при этом проверка показала, что коммуникации и ливневка находятся в исправном состоянии. «Мы проверили: все инженерные коммуникации находятся в исправном состоянии, ливневка работает. После того как эти листы были убраны для того, чтобы пропустить воду, образовавшуюся после ливня, она быстро ушла. В течение короткого времени подрядным организациям было дано поручение уложить на этом участке дороги верхний слой асфальтобетона и установить все люки инженерных коммуникаций, в том числе ливнеприемники», — добавил он.

«Мы приносим свои извинения нашим автолюбителям, нашим жителям, просим их потерпеть. После того как дорога окажется отремонтирована и все люки будут установлены, такая ситуация тут повториться не может», — подчеркнул Куляжев.

Напомним, ранее в соцсетях появились видео и фото последствий ливня на проспекте Победы. Из-за потопа на участке проспекта возле станции метро образовалась большая пробка.