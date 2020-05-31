Солнце проснулось: 29 мая произошли две самые сильные вспышки за последние два года

Наверное, самый глубокий солнечный минимум за историю наблюдений подходит к концу. Первой была зафиксирована вспышка класса M1, а через два часа произошла вторая – С9. Оба события связаны с образованным ранее солнечным пятном, которое скрывалось за северо-восточным лимбом Солнца. В данный момент это пятно разворачивается к нашей планете.

Ученые отмечают, что не видели подобных вспышек с октября 2017 года. Недавние события ученые отнесли к классу М. Возможно, их мощность была даже больше: взрывы оказались заслонены краем звезды, поэтому они могли показаться менее интенсивными.

По словам экспертов, негативного влияния на Землю пока что не последовало, поскольку пятно «смотрело» в противоположную от нашей планеты сторону. Однако светило вертится, поэтому в течение следующих двух суток ситуация может кардинально измениться. Возможно, вспышки являлись геоэффективными.

Важно отметить, что пятно на Солнце может не быть активной областью. Ученые еще не видели его, очередные наблюдения запланированы на завтра. В понедельник и поступит более точная информация относительно случившегося и его влияния на Землю.