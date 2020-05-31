Албайрак: Турция ведёт борьбу за политическую и экономическую независимость

Албайрак также заявил, что Турция является одной из стран, которые меньше всего пострадали от пандемии с точки зрения занятости и роста, пишет Duvar.

Турция стремится завершить 2020 год с положительными темпами экономического роста, несмотря на негативные прогнозы из-за коронавируса, сказал он, добавив, что национальная экономика, по прогнозам, отметит рост в первом квартале этого года.

В то время как многие страны, как ожидается, столкнутся с серьёзной рецессией во втором квартале этого года, Турция пострадает меньше по сравнению с другими государствами, подчеркнул Албайрак.

Указывая на пакет «щит экономической стабильности» Турции, обнародованный в марте, чтобы помочь компаниям справиться с экономическими последствиями вируса, Албайрак указал, что его стоимость уже достигла 260 млрд турецких лир (38 млрд долларов).

Вместе с тем Албайрак напомнил, что благодаря мультипликативному эффекту размер пакета помощи достиг почти 600 млрд лир (89 млрд долларов), что эквивалентно 10%–11% ВВП страны.

Он заявил, что нормализация ситуации после коронавирусного кризиса начнётся в Турции уже в июне, как и во всем остальном мире.

«Мы вступаем в период, когда в июне–июле начнётся постепенное оживление экспорта, торговли, туризма и внутреннего рынка. Турция будет проводить политику, основанную на производстве и заимствовании в местных валютах», — добавил Албайрак.

Кроме того, он отметил, что страна предпримет шаги для обеспечения быстрого возрождения местных рынков и внутреннего спроса в постпандемическую эпоху.

«Мы объявим о стимулирующих пакетах для нормализации внутреннего рынка», — сказал министр.