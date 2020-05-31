Станом на 31 травня Волинь знову не готова до послаблення карантину, – МОЗ

Станом на 31 травня 5 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів. Серед них – Волинь.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Згідно з даними, поки не готові до послаблення карантину Волинська, Донецька, Львівська, Рівненська та Чернівецька області.

Крім того, на Волині зафіксували перевищення критерію виявлених випадків захворювання на 100 тисяч осіб за останні 7 днів (інцидентності). При дозволеній нормі 12 випадків на 100 тис. осіб, у області — 13,29.

Неможливість переходити на наступний етап зняття карантинних обмежень у цих областях пояснюється високою інцидентністю (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення), великою завантаженістю ліжкових місць у медзакладах та низьким охопленням населення ПЛР-тестуванням на коронавірус.

Як повідомлялося, на Волині за останню добу зареєстрували 21 новий випадок захворювання на COVID-19.

Нагадаємо, що у Волинській області ухвалили рішення про послаблення карантину із 29 травня.