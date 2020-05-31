Роспотребнадзор разрешил не носить маски на пляже

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что носить маски на пляжах необязательно, но соблюдать социальную дистанцию необходимо всем, кроме членов одной семьи.

Роспотребнадзор разрешил не носить маски на пляже

«Эти рекомендации прописаны, маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем, а вот расстояние между отдыхающими — да, для людей, не связанных между собой семейными отношениями, или тех, кто живет вместе, должна быть социальная дистанция и на пляже тоже», — сказала она в программе «Москва. Кремль. Путин», анонс которой выложил в «Инстаграме» автор передачи Павел Зарубин.

Напомним, ранее в главном управлении МЧС РФ по РТ предупредили, что купальный сезон в Татарстане в 2020 году начнется позже в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

«В настоящее время пляжи и места массового отдыха у воды закрыты для посещения в связи с ограничениями, связанными с неблагополучной санэпидобстановкой. На пляжах на мачтах должен быть поднят черный шар, запрещающий купание», — пояснили в ведомстве.