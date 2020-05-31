69 число новых диагнозов COVID-19 Алтайском крае остается почти стабильным

В Алтайском крае на 31 мая выявлено 69 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что очень близко к показателям последних дней. Смертельные случаи не зарегистрированы, выписаны по выздоровлению 16 пациентов, сообщает оперштаб по региону.

Из 69 новых случаев заболевания в Барнауле зафиксировано 52 человека, Заринске и Рубцовске — по четыре, в Новоалтайске – три, в Бийске, Калманском районе – по два, в Ребрихинском, Залесовском районе – по одному.

В целом в Алтайском крае общее количество обследованных на коронавирусную инфекцию приближается к 100 тысячам человек. В государственных и частных медучреждениях края за период пандемии обследовано 99 308 человек. Охват тестированием (на 100 тысяч населения в сутки) в регионе составляет 165,86 — это более чем в два раза превышает минимальное значение первого этапа снятия ограничений (первый этап– не менее 70).

На 31 мая общее число заболевших коронавирусной инфекцией — 1848 человек, в том числе 188 ребенка до 17 лет включительно. В 1225 случаях – бессимптомное течение, тяжелых больных — 47, на аппарате ИВЛ — 16. Выздоровело – 775 человек. За прошедшие сутки выписано 16 человек.

На сегодняшний день находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 5460 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 21618 человек.